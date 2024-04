Was genau versteht man unter evidenzbasierter Medizin?

Evidenzbasierte Medizin bedeutet, dass die Ergebnisse klinischer Studien systematisch in medizinische Entscheidungen einbezogen werden. Das medizinische Handeln soll also auf der Basis der besten zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Daten begründet sein. Wir informieren die Patientinnen und Patienten darüber, ob die Maßnahme bereits in Studien untersucht wurde, was die Ergebnisse waren, was wir also über den möglichen Nutzen und möglichen Schaden wissen. Dieses Wissen wird allgemeinverständlich aufbereitet und auf der Homepage des IGeL-Monitors zur Verfügung gestellt, damit die Betroffenen eine informierte Entscheidung für oder gegen eine IGeL treffen können.

Leider sehen wir in unseren Bewertungen häufig, dass für viele der angebotenen IGeL eben keine Studiendaten vorliegen, aus denen sich die Empfehlungen oder Werbungen der Arztpraxen ableiten lassen. Im Übrigen kommen ärztliche Fachgesellschaften mit ihren Behandlungsempfehlungen, den sogenannten Leitlinien, in den allermeisten Fällen zu vergleichbaren Ergebnissen wie der IGeL-Monitor – zum Beispiel, was die Nicht-Empfehlung für Ultraschall zur Früherkennung von Eierstockkrebs angeht, der regelhaft in gynäkologischen Arztpraxen angeboten wird.

Das ist eine wichtige Frage. Es gibt verbindliche Regeln, die unter anderem im Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten, dem sogenannten Patientenrechtegesetz, zu finden sind. Auf der Homepage des IGeL-Monitors haben wir 15 Regeln zusammengefasst. Eine ganz wichtige Regel lautet, dass die Patientinnen und Patienten nicht unter Druck gesetzt werden oder zum Kauf einer IGeL gedrängt werden dürfen. Sie müssen umfassend über den Nutzen und möglichen Schaden dieser Leistung aufgeklärt werden und es muss schriftlich über die Kosten dieser IGeL informiert sowie ein schriftlicher Vertrag geschlossen werden. Individuelle Gesundheitsleistungen, deren Nutzen nicht belegt ist, sollten nicht als sinnvoll dargestellt werden.

Der IGeL-Monitor erstellt in regelmäßigen Abständen den IGeL-Report. Dieser basiert auf Ergebnissen einer Versichertenbefragung. Dabei werden verschiedene Themen abgefragt, zum Beispiel welche IGeL den Versicherten angeboten wurden oder welche sie nachgefragt haben, wieviel Geld Versicherte im Durchschnitt pro Jahr für IGeL ausgeben und wie zufrieden sie mit der ärztlichen Praxis waren. Auch das Wissen über IGeL-Regeln wird abgefragt und ob sich in der Praxis daran gehalten wird.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dieses Jahr ist ein neuer IGeL-Report erschienen. Es wurden ungefähr 6.000 Versicherte in die Befragung einbezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass die IGeL-Regeln durchaus nicht immer eingehalten wurden. Einige Befragte äußerten, dass sie einen Verkaufsdruck verspürten und nach Ablehnung der IGeL das Gefühl hatten, dass keine Lust auf eine weitere Behandlung bestand. Es wurde versucht, Druck aufzubauen und Angst zu machen. Eine Person äußerte zum Beispiel, sich fast schon genötigt gefühlt zu haben, die IGeL durchführen zu lassen.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass fast 80 Prozent der Versicherten über den Nutzen der IGeL aufgeklärt wurden, aber mögliche Risiken und Schäden nur ungefähr der Hälfte der Befragten mitgeteilt wurden. Dabei ist es für die informierte Entscheidungsfindung wichtig zu wissen, welche Schäden durch die IGeL entstehen können, um individuell das Für und Wider abwägen zu können. Unserer Erfahrung nach werden IGeL häufig zu positiv beschrieben.

Könnten Sie uns am Beispiel der Glaukom-Vorsorge erklären, warum zwei angebotene Leistungen – die Augeninnendruckmessung und die Augenspiegelung mit Messung des Augeninnendrucks – nicht bezahlt werden?

Das Glaukom, im Volksmund grüner Star genannt, ist eine Erkrankung des Sehnervs, die zu starken Einschränkungen des Sehens bis hin zur Erblindung führen kann. Ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung erkranken daran. Das Risiko steigt mit höherem Lebensalter. Die hier angesprochene Glaukom-Früherkennungsuntersuchung besteht aus der Untersuchung der Sehnervenköpfe beider Augen mit einem Spezialmikroskop sowie einer Augeninnendruckmessung. Dies wird in der Regel in den Arztpraxen in Kombination angeboten. Die Kosten werden von der gesetzlichen Krankenkasse nur übernommen, wenn ein Verdacht auf ein Glaukom besteht oder ein bestimmter Risikofaktor vorliegt. Grund dafür ist, dass es sich bisher nicht sicher beurteilen lässt, welchen Nutzen eine allgemeine Früherkennung bei Gesunden hat. Bislang fehlen dazu aussagekräftige Studien.

Kein nachgewiesener Nutzen – deswegen wird eine Glaukom-Früherkennung an Gesunden nicht bezahlt. Bei Krankheitsverdacht oder mit Risikofaktoren wird sie bezahlt. Warum wird die Augeninnendruckmessung in diesem Fall wissenschaftlich als nützlich angesehen?

Grundsätzlich gibt es zahlreiche Methoden, die zur Diagnosestellung bei Symptomen oder zur Überwachung einer Krankheit einen Nutzen gezeigt haben beziehungsweise geeignet sind, eine Diagnose zu stellen. Die gleiche Methode kann aber zur Früherkennung ungeeignet sein. Es macht einen Unterschied, ob man ein konkretes Symptom untersucht oder völlig anlasslos eine Untersuchung durchführt. Zum einen, weil die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung eine andere ist. Zum anderen, weil eine frühere Diagnose und eine frühere Behandlung nicht immer einen Nutzen haben. Dies muss erst in aussagekräftigen Studien untersucht werden. Im Fall des Glaukom-Beispiels fehlt es genau an solchen Hinweisen oder Belegen aus Studien. Dies ist bei Früherkennungs-IGeLn durchaus häufig. In anderen Fällen gibt es Studien, in denen kein Nutzen gezeigt werden konnte. Oder der mögliche Schaden überwiegt den möglichen Nutzen, wie zum Beispiel beim Ultraschallscreening auf Eierstockkrebs.

Auf der Website des IGeL-Monitors kann man allgemeinverständliche Infos über Nutzen und Schaden von IGeLn nachlesen. Bei der Augeninnendruckmessung steht dort sogar: "Hinweise auf geringe Schäden". Was ist damit gemeint?