Der Medizinische Dienst Bund rät Patienten, sich immer erst in Ruhe zu informieren, ehe man eine solche Leistung in Anspruch nimmt. Solche Untersuchungen seien in der Regel nie dringend oder akut. Deshalb sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen. Es sei am besten, das Angebot erstmal mit nach Hause zu nehmen, sich im Internet zu belesen und im Zweifel nochmal einen anderen Arzt aufzusuchen. Empfohlen werden Beratungsangebote im Netz wie "igel-monitor.de", "gesundheitsinformationen.de" oder "gesund.bund.de". Außerdem könne man sich an die Unabhängige Patientenberatung wenden. Die Mitarbeiter seien zwar nicht befugt, bei medizinischen Fragen zu beraten, geben demnach aber Hinweise, wo man Informationen zu den jeweiligen medizinischen Maßnahmen findet.