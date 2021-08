Sport Endlich richtig Joggen

Laufen liegt im Trend. Kein Wunder: Man kann es alleine, ohne Kosten, zu jeder Zeit und fast überall machen. Und vor allen Dingen hilft es wunderbar gegen den Corona-Speck. Doch richtig joggen will gelernt sein. Wer falsch läuft, kann auf Dauer Schäden in der Haltung oder den Gelenken bekommen. Die Laufexpertin Kristin Mühlberg erklärt, wie die ersten Schritte zum dauerhaften Lauferfolg aussehen können, was die richtige Kleidung ist und wie der berühmte Schweinehund überwunden wird.