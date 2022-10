Einige Anbieter von Selbsttests geben einen ausführlichen Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen. Der Gang zum Arzt scheint dann für die Verbraucher überflüssig.

Zu beachten ist aber: Die Heimtests sind den Labortests in ihrer Zuverlässigkeit häufig unterlegen. Das Ergebnis, das zu Hause gemacht wird, kann schnell verfälscht werden. Auch ist die Selbsteinschätzung der Ergebnisse oft nicht einfach, sodass der Gang zum Arzt unerlässlich ist.

Von verschiedenen Herstellern werden Selbsttests zur Kontrolle bestimmter Gesundheitswerte oder zur Vorsorge angeboten. Zur Analyse dienen dabei Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin, Speichel und Stuhl, aber auch die Atemluft. So werden z. B. Vitamine, Mineralstoffe und Hormone überwiegend an Blut untersucht. Dazu ein paar Beispiele:

Bluttest

Mit Hilfe einer Lanzette muss sich der Tester in eine Fingerkuppe stechen und anschließend eine genau vorgeschriebene Menge Blut entnehmen. Das Ergebnis kann entweder direkt abgelesen werden oder wird anschließend in ein Testlabor geschickt. Per Post kommt das Ergebnis zurück.

Mit einem Piks in die Fingerkuppe und dem austretenden Blut kann der Blutzuckerwert bestimmt werden. Bildrechte: imago images/Oliver Langel Das Ergebnis kann jedoch durch Anwendungsfehler bei der Blutentnahme verfälscht werden. Wird der Finger bsp.weise zu stark gedrückt, so kann das zusätzliche Gewebewasser das Blut verdünnen und das Ergebnis verfälschen.

Urintest

Mit dem Urin werden verschiedene Substanzen wie etwa Hormone oder Bakterien ausgeschieden. So kann eine Urinprobe für die Analyse verschiedener Hormone in den Wechseljahren geeignet sein.



Aber auch eine mögliche Infektion mit verschiedenen sexuell übertragbaren Erkrankungen könnte über einen Selbsttest nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden. Diese Tests sind den Labortests in ihrer Zuverlässigkeit allerdings unterlegen.

Für Laien ist es nicht einfach, den richtigen Test zu finden – und die Zuverlässigkeit nicht immer eindeutig. Eine gute Beratung zahlt sich daher aus, um nicht für medizinisch unsinnige Tests Geld auszugeben. Hinzukommt: Mancher Selbsttest ist teurer als die im Facharztlabor durchgeführte Analyse.

Fazit: Selbsttests für zu Hause liefern höchstens einen Anhaltspunkt, eine Diagnose sollte aber von einem Arzt gestellt werden.

Was sind PCR-Test, Antikörpertest, Antigentest, Schnelltest und Selbsttest?

Ein genereller Unterschied zwischen den Corona-Tests besteht darin, dass die einen nachweisen sollen, ob eine akute Infektion vorliegt. Dazu dienen ein Schnelltest und Selbsttest, die beide Antigentests sind, oder ein PCR-Test.



Andere Tests sollen nachweisen, ob man schon eine Corona-Infektion hinter sich hat und wie viele Antikörper sich gebildet haben. Dazu dient ein Antikörpertest. Der Corona-Selbsttest liefert in wenigen Minuten ein Ergebnis, ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Bildrechte: IMAGO/Christian Ohde

Antigentest mit Schnelltest oder Selbsttest

Unterschieden wird in der Regel zwischen Schnelltests, die von geschultem Personal – zum Beispiel in Teststellen – durchgeführt werden und Selbsttests, die Laien bei sich selbst und anderen durchführen können. Beides sind Antigentests (und oftmals dieselben Produkte), die sich in weniger als einer halben Stunde durchführen lassen.

Ein Antigentest weist nicht das Erbmaterial des Erregers nach, sondern Proteine aus der Virushülle (Antigene). Beim Antigen-Schnelltest oder Antigen-Selbsttest wird ein Stäbchen bzw. Tupfer in den Rachen oder die Nase oder beides hintereinander eingeführt und das Sekret anschließend auf einen Teststreifen aufgetragen. Dieser wird dann in ein kleines Plastikkästchen gesteckt. Das Testergebnis hat man dann schon nach wenigen Minuten.

Vorteil eines Schnelltests bzw. Selbsttests

Er liefert rasche Ergebnisse, ist günstig und kann – ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest – auch von Laien eingesetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man für ein paar Stunden nach einem negativen Ergebnis zumindest nicht so viel Viruslast in sich trägt, dass man ansteckend ist.

Nachteil eines Schnelltests bzw. Selbsttests