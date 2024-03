Dr. Gerhard Schmalz: Das lässt sich relativ einfach beantworten: bei allen. Es ist wichtig – und das passiert leider viel zu selten –, dass Patienten ihre Zahnärzte darüber informieren, dass sie an einer Grunderkrankung leiden. Und anders herum ist es noch seltener der Fall: Haus- oder Fachärzte wissen oftmals gar nicht, mit welchen Erkrankungen an Zähnen und Zahnfleisch ihre Patienten unterwegs sind. Daher kann ich nur empfehlen: Informieren Sie Ihre Ärzte über Ihren Mundgesundheitszustand. Und gehen Sie regelmäßig zur Kontrolle zum Zahnarzt. Auch wenn man nicht unter einer Allgemeinerkrankung leidet, ist der Zahnarztbesuch wichtig und sinnvoll. Es lassen sich nämlich durchaus auch Frühzeichen von Allgemeinerkrankungen in der Mundhöhle oder am Zahnfleisch entdecken. So führen wir zum Beispiel bei bestimmten Patienten ein Diabetes-Screening durch und tragen als Zahnärzte dazu bei, dass der Diabetes schon in einer frühen Phase erkannt wird und so viel leichter behandelt werden kann.