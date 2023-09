Service | 06.09.2023 Aufbereitete E-Bikes im Internet kaufen: Lohnt sich das?

E-Bikes sind lange "in". Wer sich ein neues E-Bike nicht leisten kann oder mag, findet im Internet so genannte "Refurbished E-Bikes" - also professionell aufbereitete Räder, die technisch einwandfrei funktionieren. Die Verbrauerzentrale hat solche Refurbished-Plattformen im Netz untersucht. In der Servicestunde ab 11 Uhr stellen wir die Ergebnisse der Studie vor und erklären außerdem, was es in Bezug auf Gebrauchtwaren mit dem EU-Ökodesign auf sich hat.