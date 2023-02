Eine Konstruktion aus drei Teilen – die eigentliche Kiste, das Geheimfach und der Deckel. Bildrechte: MDR/Toni Gräfe

Gerburg Hartwig ist stolze Mama der kleinen Stella. Für ihre Tochter wünscht sie sich eine Spielzeugkiste mit dem gewissen Etwas. Ihre Idee: die Truhe soll später auch als Schatzkiste für Kindheitserinnerungen dienen. Das weckt die Fantasie unserer Heimwerkerprofis. Sandras Idee: In die Kiste soll ein Geheimfach integriert werden. Und so besteht Stellas Spielzeugkiste aus drei Teilen, dem Geheimfach ganz unten, der eigentlichen Truhe in der Mitte und dem Deckel.