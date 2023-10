Der Klassiker für Bauprojekte ist sicherlich das gute alte Kantholz. Von Profis wird es Konstruktionsvollholz (KVH) genannt. Dabei handelt es sich um Holz, das aus dem vollen Stamm gesägt, technisch getrocknet und gehobelt wurde. Daher eignet es sich für Projekte, die gut aussehen sollen und angefasst werden . Schließlich will sich niemand am Hochbett einen Splitter einziehen.

Daneben gibt es klassisches Bauholz. Das ist oftmals sägerau, also weder gehobelt noch geschliffen. Dieses Holz wird für Konstruktionen genutzt, die später verkleidet werden (nicht sichtbarer Bereich). Bauholz wird in verschiedensten Formen angeboten, etwa als Kantholz, Latte, Bohle oder Brett. Bauholz ist nicht in jedem Fall technisch getrocknet. Das bedeutet, das Holz kann noch schwinden bzw. reißen.