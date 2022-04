Elektrofahrräder, sogenannte E-Bikes, werden immer mehr zum Renner. Nur mit wenig Anstrengung die Umgebung entdecken, wobei sogar weite Strecken kein Problem darstellen. Kein Problem mit E-Bikes. Anfang 2020 besaßen 4,3 Millionen Haushalte in Deutschland mindestens ein Elektrofahrrad. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, hatte damit etwa jeder neunte Haushalt mindestens ein E-Bike. Damit hat sich die Zahl der Privathaushalte mit E-Bikes in fünf Jahren nahezu verdreifacht -…und, der Boom hält weiter an.