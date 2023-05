Fachkräfte werden quer durch alle Branchen dringend gesucht. Unter diesem Aspekt kann sich für einen Arbeitnehmer der Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber, finanziell durchaus lohnen. Oder aber Arbeitnehmer wollen ohnehin von sich aus das Unternehmen verlassen. In solchen Fällen kommt ein Aufhebungsvertrag in Frage, sagt die Fachanwältin für Arbeitsrecht Katja Mihm. "Für den Arbeitnehmer macht es dann Sinn, wenn Störungen zum Beispiel im Arbeitsverhältnis vorliegen und er sich sowieso lösen will. Und dann sozusagen mit dem Aufhebungsvertrag auch noch weitere Regelungen erreichen kann, die er vielleicht im Fall einer einseitigen Kündigung dann nicht erreichen könnte."