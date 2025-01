Wer die Greencard oder ein Arbeitsvisum bekommen hat, muss vor der Ausreise rund 1.595 Dollar (circa 1.450 Euro) für die nötigen Dokumente einkalkulieren, bevor es in den Flieger gehen kann.

Das Basis-Paket ist: - 330 Dollar Einwanderungs-Gebühr

- 235 Dollar Entrichten der Fingerabdrücke

- 30 Dollar Passbilder

- 500 Dollar Oneway-Ticket USA

.... gesamt: 1.595 Dollar



Holger Zimmermann unterstützt mit seinem Unternehmen "The American Dream", Menschen beim Auswandern in die USA. Mehr als 25 Jahre Expertise besitzt er auf dem Gebiet. Zum Thema Umzug hat er den Tipp: "Ich empfehle, nur das Nötigste oder emotionale Werte mitzunehmen. Man könnte natürlich seinen Hausstand in einem Container verschiffen. Da benötigt man einen 33 Kubikmeter Container, das Verschiffen liegt dann bei ca. 5.000 Dollar. Aber es ist nicht besonders sinnvoll. Elektrogeräte zum Beispiel kann man drüben wegen der unterschiedlichen Stromspannung nicht benutzen. Die Betten haben andere Maße. Auch Kleiderschränke kennen die Amerikaner kaum. Wohnungen haben bereits Einbauschränke, ebenso die Küchen." Sich vor Ort neu einzuichten, kann also viel Geld sparen.

Nicht vergessen werden sollte, auch ein Geldpolster zu haben, um die ersten sechs Monate im Notfall auch ohne Job überbrücken zu können. Die US-Behörden setzen 10.000 Euro voraus. Holger Zimmermann rät mindestens das Doppelte auf der hohen Kante zu haben: "Wir empfehlen das Doppelte, also mindestens 20.000 Euro. Gerade in Ballungsräumen, in den großen Städten, sind Miete und Lebenshaltungskosten viel höher als in Deutschland".

In den USA ist das Leben zur Miete deutlich teurer als hier bei uns in Deutschland. Zum Vergleich: Die Miete kostete im Durchschnitt, also alle Wohngrößen, Quadratmeterpreise und Betriebskosten betrachtet, laut Statista im Jahr 2021 circa 779 Euro in Deutschland, in den USA waren es 1.564 Dollar. Das entspricht circa 1.400 Euro, also fast das Doppelte. Das liegt unter anderem daran, dass es in den USA eine deutlich höhere Steuer auf Wohneigentum gibt als in Deutschland. Das ist die sogenannte "property tax". Die geben Vermieter dann auch als Kostenposten weiter.