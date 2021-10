Diskriminierung Wenn aus einem Kompliment eine Belästigung wird

Maßgeblich dafür, ob eine Äußerung als nicht mehr friedlich in diesem Sinne zu qualifizieren ist, ist nicht nur deren Wortlaut, sondern auch der Kontext einer Äußerung. In dem konkreten Fall haben die Gerichte die zum Tatvorwurf erhobene Äußerungen als ein Aufstacheln zum Hass gegen die jüdische Bevölkerung bewertet; sie haben dies aus der Verwendung von Begrifflichkeiten, die in der nationalsozialistischen antisemitischen Propaganda benutzt wurden ("frecher Jude"), aus einem zugleich abgegebenen Lob auf "Männer der Waffen-SS" und aus dem unmittelbar an die Äußerung angeschlossenen Boykottaufruf gegenüber der vom Betroffenen geleiteten jüdischen Gemeinde gefolgert. Das Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 07. Juli 2020, Az. 1 BvR 479/20) hat die darauf gestützte strafrechtliche Verurteilung als verfassungsgemäß angesehen und deswegen die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde des Verurteilten nicht zur Entscheidung angenommen.