Vacherin Torte, geeist mit Baiser Bildrechte: MDR/Aurélie Bastian

Während die Baiser-Streifen backen, den Tortenboden vorbereiten.

Dazu einen Tortenring mit einem Durchmesser von 18 oder 20cm auf die Arbeitsplatte platzieren.

Den Tortenboden mit Frischhaltefolie auskleiden.

Eine Schokolade Folie (je nach Geschmack weiße oder dunkle Schokolade) in dem Ring auf den Boden platzieren.

Eis aus dem Tiefkühler entnehmen und leicht auftauen lassen (ca. 10 Minuten).

Die Beeren-Mischung auf den Boden geben.

Beeren-Mischung mit Vanilleeis abdecken. Dafür das Eis einfach in grobe Scheiben schneiden und in den Ring platzieren. Die Eisschicht leicht nach unten andrücken.

In der Mitte des Kuchens eine Vertiefung machen damit die Ränder 2cm bis 3cm höher stehen (sich am Rand hochziehen).

Ein bisschen Vanille-Eis (2 EL) in eine Extraschüssel geben.

In das Vanille-Eis etwas von der Beeren-Mischung einkneten.

Die Beeren-Creme in Vertiefung der Torte geben. Das Ganze mit einem Teigschaber glattstreichen.

Die Schicht aus Vanille-Eis mit etwa einer Handvoll Baiser-Bruchstücke bestreuen. Für die Baiser-Bruchstücke kann gern gekauftes Baiser verwendet werden.

Die halbfertige Torte mit einer letzten Schicht aus Beeren-Eis bedecken. Dazu wieder Scheiben von Eis schneiden und in den Ring (auf die Baiser-Bruchstücke) legen. Alles schön glatt mit einem Teigschaber ziehen.

Die Torte kommt jetzt erst mal im Tiefkühlschrank für wenigstens 1 Nacht.