Spargel mit Bärlauch Bildrechte: MDR / Jens Trocha

Spargel schälen und die Spitzen ca. 5 cm abschneiden. Geflügel in fingerdicke Streifen schneiden. Butter in einer Pfanne aufschäumen, eine reichliche Prise Zucker karamellisieren, Fleisch und Spargel dazugeben und anschwitzen.

Mit Weißwein ablöschen, Sahne angießen und cremig einkochen.

Vom Brotlaib den Deckel abschneiden und das Brot aushöhlen.

Den Brotteig fein zerbröseln und zum Binden in das Geschnetzelte geben.

Zum Abbinden Bärlauch fein hacken und kurz vor dem Anrichten dazugeben.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Geschnetzelte in die Brote füllen und mit frisch gehackten Kräutern bestreuen.