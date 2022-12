2 kleine Teller in den Kühlschrank stellen. Gläser ca. 10 min auskochen. Dann Granatapfelsaft mit Saft von einer halben Zitrone, 250 g Gelierzucker und einer halben gemahlenen Tonkabohne aufkochen und ca. 4 Minuten köcheln lassen. Gelierprobe auf kaltem Teller durchführen. Gläser zu 1/3 mit Gelee füllen, erkalten lassen. Nun Clementinen heiß waschen, halbieren, wenn nötig von Kernen befreien. Danach im Mixer pürieren. Püree abwiegen, halbe Menge des Gewichts an Gelierzucker hinzufügen. Mit Saft der anderen halben Zitrone und Vanille aufkochen, ca. 4 min kochen. Auf das erkaltete Gelee geben, sofort verschließen und abkühlen lassen.

Der Zitronen-Ingwer-Sirup schmeckt warm und kalt. Bildrechte: MDR/Daniela Posern

Zitronen schälen, falls Schale fürs Öl verwendet werden soll. Zitronen auspressen. Ingwer waschen und in Scheiben schneiden. Nun alle Zutaten in einem Kochtopf aufkochen und etwa 10 Minuten leicht köcheln lassen.



Heiß in sterilisiere Gläser abfüllen. Der Sirup schmeckt mit heißem Wasser aufgegossen als Ingwertee, kalt in Sekt oder Gin-Cocktails, auch als Zugabe für einen Ingwer-Glühwein zu empfehlen!