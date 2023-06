Gut zu wissen "En papillote" ist ein Ausdruck aus der französischen Küchenfachsprache und bedeutet "in Folie gegart". Papillote steht im Französischen eigentlich für Bonbonpapier. Die Garmethode wird für Fisch, Fleisch und Gemüse angewandt, das "en papillote", also in eingeöltes Papier gewickelt und gebraten wird.