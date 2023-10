Für den Kartoffelbrei die Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. In einem Topf mit Wasser und Salz zum Kochen bringen und die Kartoffeln darin bei mittlerer Hitze kochen lassen, bis sie weich sind.

Die gekochten Kartoffeln abgießen und zurück in den Topf geben. Die Milch und die Butter hinzufügen und mit einem Kartoffelstampfer zu einem glatten Püree stampfen.

Wer noch nie Gehacktesstippe gegessen hat, sollte sie unbedingt einmal probieren. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Wie kam Ihr Enkel Robin zum Kochen?

Christa Pietsch: Als Kind hat er mir beim Kochen immer mal zugeguckt. Eigentlich ist es dann so gekommen: Mutti hatte Geburtstag und er wollte ihr eine Freude machen. "Oma, sag mal, wie geht das mit dem Kuchen?" Und dann haben wir am Telefon beide den Kuchen zusammen gebacken. Dann suchte er einen Praktikumsplatz. Da fiel mir ein, dass er gerne Kuchen backt. Vielleicht wäre also Konditor etwas. Wir haben in Wernigerode eine gute Konditorei gefunden, wo er dann angefangen hat.

Als er fertig war mit der Lehre, sagte er eines Tages: "Oma, ich soll nun noch eine Kochlehre machen". Ich sagte: "Ja, Robin, das ist in Ordnung. Ich weiß, dass die meisten eine Zweit-Ausbildung haben." Ich fand das gut. Und so ist es gekommen, dass er dann Koch geworden ist.

Wo haben Sie kochen gelernt?

Christa Pietsch: Ich bin ein Jahrgang, ein Nachkriegskind, da gab es gar nichts. Wir mussten immer improvisieren und aus dem, was wir ergattern konnten, etwas machen. Ich habe mit 14 Jahren angefangen Krankenschwester zu lernen. Wir hatten in dem ersten Jahr eine Art Wirtschaftsjahr. Da mussten wir in die Küche, Waschküche, Plättstube, Nähstube, Heißmangel – überall hin. Und da habe ich kochen und backen gelernt. Denn früher hatte man ja die Küchen im Krankenhaus. Jedes Wochenende wurde für die Patienten gebacken und für Schwerkranke extra gekocht. Und dadurch hat man natürlich viel gelernt.

Kochen Sie beide viel gemeinsam?