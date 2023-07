Die Gurke waschen und jeweils die Enden abschneiden. Mit den Zinken einer Gabel längs einritzen. Anschließend auf das Arbeitsbrett legen und mit der Faust flach schlagen. Dann in grobe Stücke schneiden, in einer Schüssel mit einer großzügigen Prise Meersalz kräftig durchkneten und für fünf Minuten beiseitestellen.

Grün und gesund: Die Sterneköchin schätzt diese asiatische Salatvariante. Bildrechte: Jens Trocha/MDR

Den Mangold waschen, die harten Enden abschneiden und in Streifen schneiden. Zwei Esslöffel Sesamöl in einer Pfanne erhitzen, den Mangold dazu geben, Gemüsebrühe oder Wasser angießen und mit einem Deckel abdecken. Den Mangold für drei bis vier Minuten bissfest garen.



In ein Schraubglas das restliche Sesamöl, Chiliflocken, Knoblauch, Sojasoße, Reisessig und Teppanyaki-Soße füllen, den Deckel verschließen und kräftig schütteln.