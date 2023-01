Kartoffeln, Apfel und Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Sauerkraut in einem Sieb abtropfen. In einem Topf auf mittlerer Stufe zwei Esslöffel Pflanzenöl erhitzen und die Zwiebel Würfel für zwei Minuten anschwitzen. Kartoffeln, Apfel und das Sauerkraut dazugeben und leicht garen. Mit (alkoholfreiem) Weißwein ablöschen, diesen für fünf Minuten verkochen und anschließend mit Gemüsebrühe und Sahne aufgießen. Die Suppe köcheln lassen.

Räuchertofu in Würfel schneiden und beiseitestellen. Rotkohl in feine Streifen schneiden, in eine Schüssel geben, leicht salzen und mit den Fingern verkneten, sodass er an Struktur verliert. In einer Pfanne auf mittlerer Stufe das restliche Pflanzenöl erhitzen und die Räuchertofu-Würfel und Kichererbsen kross anbraten. Mit Currypulver und Salz würzen, die Hitze reduzieren und auf dem Herd warmhalten.