Mini-Kastenförmchen oder Muffinförmchen mit Backtrennspray einsprühen. Den Teig in die Backformen füllen und mit dem restlichen Käse bestreuen. Sofort in den Ofen schieben und bei 160 Grad 20 Minuten backen.

Das Hähnchenfleisch vom Knochen lösen und zusammen mit der Haut grob hacken. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, die Kapern hacken und die Nektarinen in kleine Würfel schneiden. Zusammen mit dem Hähnchenfleisch in eine Schüssel geben. Nur so viel Mayonnaise unterrühren, bis alles von einer dünnen Schicht überzogen ist. Mit etwas frischem Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen.