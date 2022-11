Von Sternekoch Robin Petsch Herzhaftes Wild-Rezept für Reh mit Rotkohl und Wacholder-Joghurt

Hauptinhalt

Bildrechte: Ben Kruse

Rehbraten oder herzhafte Scheiben vom Wildschwein, schön langsam geschmort, sind einfach und lecker. Wildgerichte haben eine lange Tradition in der mitteldeutschen Küche. Sternekoch Robin Pietsch aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt zeigt Rezepte, bei denen das Fleisch rosa bleibt und herrlich zart. Die Aromen kommen dabei von Rosmarin, Thymian, Loorbeer und Piment. So wird köstlicher Wild-Genuss auf den Teller gebracht, egal ob als Sonntagsessen oder zum besonderen Anlass.