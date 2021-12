Weihnachtsgeschmack Leckeres Früchtebrot selbst gebacken

Ein helles Roggenbrot voller saftiger Früchte. Dabei ist die die Wahl der Früchte und auch der Fruchtmenge eine Frage des Geschmacks. Auf was Sie allerdings achten sollten, ist die Teigmenge, die gegebenenfalls neu an die Kastenform angepasst werden muss, um ein formschönes Brot zu erhalten. Die Salzmenge sollte im Vergleich zu normalen Roggenbroten zu Gunsten des eher süßen Brotcharakters reduziert werden.

Die Früchte in grobe Stücke schneiden und in Saft einweichen. Wahlweise auch andere Getränke zum Einweichen nutzen.

Zubereitung

Für den Hauptteig das Wasser mit dem Salz in die Knetschüssel geben. Das Mehl darauf verteilen und darüber den Sauerteig geben (der Sauerteig darf keinesfalls direkt ins heiße Wasser gelangen).

Alles zügig von Hand oder mit dem Patisserie-Haken bzw. Flachrührer der Knetmaschine 2–3 Minuten mischen.

Das Früchte-Quellstück zugeben und weitere 1–2 Minuten vermischen. Es entsteht ein klebriger Teig.

Den Teig 45 Minuten bei Raumtemperatur nachquellen lassen.

Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche mit wenig Druck langwirken und in die mit Backpapier ausgelegte Kastenform (ca. 20 x 11 x 11 cm) setzen.

Alternativ kann der Teig auch halbiert, rundgewirkt und in Kastenformen der Größe 10 x 10 x 10 cm gesetzt werden.