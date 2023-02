Knochen sowie grob gehacktes Gemüse in einem Saucentopf mit etwas Öl von allen Seiten scharf anbraten. Mit Tomatenmark tomatisieren. Mit Wein, Wasser und Fond ablöschen, Gewürze zugeben und für ca. zwei Stunden köcheln lassen. Sud durch ein Sieb/Tuch gießen und einreduzieren, bis eine Bindung entsteht. Mit Honig, Salz und Pfeffer abschmecken.

Butter in einem Topf zerlassen. Mehl sieben und nach und nach mit einem Schneebesen in die Butter ein- und dann glattrühren. Fleischbrühe unter ständigem Rühren dazugeben und aufkochen.

Mit Mehl und Butter gelingt die helle Soße. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

In einer kleinen beschichteten Pfanne bei hoher Hitze Lorbeerblätter, Pimentkörner und Pfefferkörner kurz rösten, dann zur Sauce geben. Sauce kochen, bis sie leicht andickt.



Sieb mit einem Passier- oder Geschirrhandtuch auslegen. Sauce durch das Sieb in einen weiteren Topf passieren und erneut aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Sauce nach Belieben in heiß ausgespülte oder abgekochte Gläser füllen. Gläser fest verschließen und kurz umdrehen. Gläser kaltstellen und kühl lagern.