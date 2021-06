Echte Fleischeslust Flank Steak mit Mangosalat und Asia Dip

Das Steak von allen Seiten trocken tupfen und in ein tiefes, ofenfestes Gefäß geben. Kräuter und Knoblauch darauf verteilen und komplett mit Öl bedecken. Das Gefäß in den auf 56 Grad vorgeheizten Backofen geben und ca. 1 Stunde garen lassen. Das Fleisch im Anschluss aus dem Öl nehmen und in einer Pfanne mit etwas Butter sowie den Kräutern kurz und scharf von beiden Seiten anbraten. Mit Salz würzen.