Was ist nach Ihren Recherchen am 7. Januar 2005 in Zelle Nr. fünf im Dessauer Polizeirevier geschehen?

Meine Recherchen ergaben, dass Oury Jalloh sehr wahrscheinlich misshandelt und in der Folge bewusstlos wurde. Ich stimme da mit Herrn Bittmann überein, dem damaligen Leiter der Staatsanwaltschaft Dessau. Er wollte nach der Auswertung des Brandversuchs in Dippoldiswalde in Sachsen prüfen lassen, ob es so war. Ich denke, dass die Polizeibeamten im Erschrecken darüber, dass Jalloh das Bewusstsein nicht wiedererlangt, beschlossen haben, ihn anzuzünden. Herr Bittmann hielt für möglich, dass mit dem Feuer verhindert werden sollte, dass zwei frühere Todesfälle noch einmal aufgerollt werden. Deshalb sei Jallohs Tod als Suizid inszeniert worden.

Mit den beiden Fällen, Hans-Jürgen Rose 1997, gestorben in der Nähe des Polizeireviers, und Mario Bichtemann, verstorben 2002 in derselben Zelle wie später Oury Jalloh, habe ich mich auseinandergesetzt. Ein Mordermittler und ein Rechtsmediziner haben mich dabei unterstützt. Um die Recherche dieser beiden Todesfälle geht es in Folge 3 der Podcast-Reihe.

2017 wollte Herr Bittmann prüfen lassen, ob Oury Jalloh misshandelt und im Zustand der Bewusstlosigkeit angezündet wurde. Dazu kam es aber infolge der Einstellung nicht mehr. Ich habe einen Polizeibeamten interviewt – in meiner podcast-Reihe tritt er als anonymer Informant auf, der bestätigt, dass Jalloh von mehreren, mindestens fünf, Polizisten verprügelt wurde. Dabei müssen seine schweren Kopfverletzungen entstanden sein, die später vom Radiologen Professor Bodelle aus Frankfurt entdeckt wurden. Bodelle hatte sich im Herbst 2019 noch einmal mit den MRT-Aufnahmen des Leichnams beschäftigt. Er fand mehrere Schädelverletzungen, mindestens einen Rippenbruch und andere Misshandlungen, die in den Weichteilen Schwellungen hervorriefen. Und das alles muss kurz vor seinem Tod passiert sein.

Keiner von denen, die dabei waren, ist zum Reden bereit. Ich gehe sogar davon aus, dass alle zum Schweigen verpflichtet wurden.

Trauerfeier für Oury Jalloh auf dem Dessauer Zentralfriedhof am 26. März 2005 (Archivbild) Bildrechte: imago images / Christian Ditsch Als ich mit dem anonymen Informanten sprach, wussten weder er noch ich davon. Deswegen halte ich seine Aussage für absolut glaubwürdig. Er war bei der Prügelei nicht dabei, erzählte aber, dass so oft darüber gesprochen worden sei, dass man sich den Erzählungen überhaupt nicht entziehen konnte. Wir wissen nicht, wo die Prügel verabreicht wurden. Merkwürdigerweise ist Jalloh im Arztraum auf den Bauch gelegt und an allen Vieren gefesselt worden. Warum? Damit ihm Blut abgenommen werden kann? Anschließend sei er in die Zelle getragen worden. Dort wurde er dann auch wieder arretiert. Aber in der Zelle haben sie ihn nicht mehr auf den Bauch gelegt, sondern auf den Rücken. Ja, warum? Die wussten doch, wie schwer betrunken er war. Sie mussten noch damit rechnen, dass er sich übergibt und an seinem Erbrochenen erstickt.

Möglicherweise hatte die Prügelei schon vorher stattgefunden, vielleicht auch an zwei Orten, im Arztraum und in der Zelle. Ich kann es nicht überprüfen, weil keiner von denen, die dabei waren, zum Reden bereit ist. Ich gehe sogar davon aus, dass alle zum Schweigen verpflichtet wurden.

Wann man Ihre Feature-Reihe hört, muss man zu dem Schluss kommen, dass es schon für die Festnahme Jallohs am 7. Januar 2005 keinen triftigen Grund gegeben hat.

Es gab keinen Grund. Das haben auch die Frauen bestätigt. Ich habe die Aussagen der Frauen in Magdeburg gehört. Eine Frau beschrieb, dass sie einen Zitteranfall bekam, als Jalloh sie um ihr Handy bat. Sie litt unter einer Sozialphobie, das heißt wenn sie von Unbekannten angesprochen wird, bekommt sie Angst. Die Kollegin holte daraufhin ihren Chef und man entschied, die Polizei zu rufen. Jalloh war zu betrunken, das zu begreifen. Er wollte ihr Handy leihen, weil er seine Freundin anrufen wollte, die in der Nähe wohnt. Bei ihr wollte er seinen Rausch ausschlafen.

Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass sie ihm kein Handy geben. Er setzte sich hin und wartete, später ist er weggegangen. Als die Polizei kam, war er schon 10 oder 20 Meter weiter gegangen, immer an der Wand lang. Er hätte nicht festgenommen werden dürfen, das Verhalten der Beamten war illegal. Das hat auch der Bundesgerichtshof in seinem Revisionsurteil festgehalten.

Dafür sind sie nicht zur Rechenschaft gezogen worden.

Nein. Niemand ist zur Rechenschaft gezogen worden. Der Polizeibeamte, der Dienstgruppenleiter ist nur verurteilt worden, weil er angeblich Jallohs Suizid nicht verhindert hat. Die Gewerkschaft übernahm seine Strafe.

Welche Rolle spielen die ungeklärten Tode von Hans-Jürgen Rose 1997 und Mario Bichtemann 2002 für den Fall Jalloh?

Der Leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann brachte die Fälle Rose, Bichtemann und Jalloh in einen Zusammenhang. Es wäre zu wünschen, dass sie wieder aufgenommen und geklärt werden.

Die Polizeidirektion hätte es in der Hand gehabt, für Aufklärung zu sorgen. Aber es sollte im Verborgenen bleiben.

Alles, was ich veröffentlicht habe, ist praktisch nur eine Bestätigung dessen, was in Dessau längst bekannt war – nur nicht gewusst werden sollte. Die Polizeidirektion hätte es in der Hand gehabt, für Aufklärung zu sorgen. Aber es sollte im Verborgenen bleiben. Unsere Veröffentlichung könnte dazu beitragen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Die Justiz Sachsen-Anhalt gehörte nicht zu meinen Unterstützern, aber so viele Kripoleute, sogar Kripo-Chefs, Kriminologen, Mordermittler, Brandsachverständige aus mehreren Bundesländern haben meine Arbeit unterstützt. Sehr wichtig war auch die Beratung von Toxikologen und Rechtsmedizinern.

Nein, Jalloh hatte kein Feuerzeug und die Geschichte vom Paket ist eine jener Lügen, die entstehen, wenn man unbedingt eine Erklärung braucht.

Drei Tage nach dem Feuer tauchte angeblich im Brandschutt ein teilweise verschmortes Feuerzeug auf. Wieso erst so spät? Es soll verborgen in einem Paket aus Brandschutt unter der Leiche geklebt haben und sei deshalb nicht sofort erkannt worden. Mit Hilfe des ehemaligen Chefs einer Kripo in NRW, der zugleich Ausbilder und Exekutivbeamter war, habe ich diese Behauptung recherchiert. Sie könne nicht stimmen, meint er. Denn wenn dieses Paket unter der Leiche geklebt hätte, wäre unter der Leiche ein Abdruck gefunden worden. Aber der Rücken der Leiche war glatt und zum großen Teil sogar vollkommen unversehrt. Auch wäre das Feuerzeug unter dem Rücken geschützt gewesen. Und wie hätte es überhaupt dahin kommen sollen? Jallohs rechte Hand hing in einer Handfessel an der Zellenwand. Nein, Jalloh hatte kein Feuerzeug und die Geschichte vom Paket ist eine jener Lügen, die entstehen, wenn man unbedingt eine Erklärung braucht. Axel Petermann, der ehemalige Profiler, sagt im podcast, dass im Eifer des Gefechts oft Lügen entstehen, die später geeignet sind, Täter zu überführen. Und ich denke, so war es auch in diesem Fall.