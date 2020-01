Auf dem Friedhof Neugersdorf haben Diebe zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen wertvolle historische Unikate von den Gräbern gestohlen. Auch die Bronzefigur des Leinewebers wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Diebe ließen dessen Rucksack aus Bronze mitgehen, der neben der Figur auf dem Boden stand. Sie wurde 1922 nach dem Vorbild einer echten Person gefertigt und steht auf dem Grabmal der Textilhändler-Familie Herzog. Zuvor war bereits die Kupfer-Abdeckung bei einer Gruft der Fabrikanten-Familie Roscher verschwunden. Das Grab steht unter Denkmalschutz.

Vor dem Diebstahl: Der Leineweber hat noch seinen Rucksack. Bildrechte: Danilo Dittrich

Den dritten und bisher letzten Vorfall auf dem Neugersdorfer Friedhof hat die Polizei erst Ende vergangener Woche aufgenommen. Vom Grab eines Musikers verschwand eine Engelsfigur. In diesem Grab wurde ein Mann bestattet, der zum Volksstamm der Sinti und Roma gehörte und der Opfer von Nazi-Verbrechen wurde.



Einzelfälle sind die Diebstähle auf dem Neugersdorfer Friedhof nicht. So etwas kommt immer wieder vor. Ein besonders dreister Fall wurde zuletzt aus Oderwitz bekannt. Dort stahlen Unbekannte eine Platte vom Grab eines kleinen Kindes. Rund 70 Fälle von Diebstahl auf Friedhöfen hat die Polizeidirektion Görlitz in den vergangenen beiden Jahren verzeichnet. Insgesamt elf Fälle konnten aufgeklärt und die Täter ermittelt werden.