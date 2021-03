Der Verkauf des Haribo-Werkes in Wilkau-Haßlau an einen anderen Süßwarenhersteller ist gescheitert. Das teilte die Haribo-Geschäftsleitung am Montag mit. Zuletzt hatte es Übernahmegespräche mit dem Konkurrenten Katjes gegeben. Man habe sich entschieden, die Verkaufsverhandlungen zu beenden, so Haribo. Nun solle das Gespräch mit der Stadtverwaltung gesucht werden, "um das Gelände anderweitig zu entwickeln". Jetzt greift der schon ausgehandelte Sozialplan für die 119 Beschäftigten. Die ersten Kündigungen werden Ende März wirksam.