Je nach Liga und Länge wurden gestufte Geldstrafen beim Sportgericht beantragt. Etwa ein Drittel der Summe soll von den Vereinen für Fandialoge genutzt werden können. "An einem friedlichen Protest ist nichts auszusetzen. Aber Gegenstände, die in den Innenraum fliegen, können dort befindliche Personen gefährden. Und Unterbrechungen stehen einem reibungsfreien Ablauf des Spielbetriebs entgegen. Deshalb werden dafür wie üblich Sanktionen beantragt", erklärte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, auf der Seite des Verbandes.

Folgende Strafmaße stehen den Betroffenen nun bevor: Für Bundesligisten werden je nach Länge der Unterbrechung zwischen 10.000 und 50.000 Euro fällig. In der 2. Bundesliga sind es zwischen 5.000 und 30.000 Euro. In Liga 3 ist man mit 2.500 bis 15.000 Euro dabei. Ohne Spielunterbrechung wird es billiger, je nach Liga sind dann 5.000 Euro, 2.500 Euro und 1.250 Euro fällig. Damit, so betonte der für Rechtsangelegenheiten zuständige DFB-Vizepräsident Thomas Bergmann, solle der Protest an sich nicht sanktioniert werden.