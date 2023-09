Mit drei Toren und fünf Vorlagen aus fünf Bundesliga-Spielen weist Simons bisher eine herausragende Bilanz auf. Am Samstag bereitete er das Siegtor beim 1:0 in Mönchengladbach durch Timo Werner vor. "Xavi hat einen sehr guten Start hingelegt, und er hat gerade einen sehr guten Lauf. Wir binden ihn, glaube ich, gerade emotional an RB Leipzig", meinte Eberl. Er sei sehr aktiv, sehr willig, laufstark, spielintelligent. "Ein Komplettpaket, das sehr gut zu RB passt."