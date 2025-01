Auf den an der Achillessehne operierten Benjamin Henrichs sowie die weiteren Langzeitverletzten Assan Ouedraogo, Castello Lukeba und Yussuf Poulsen muss Rose aber weiter verzichten. Ob es einen schnellen Ersatz vornehmlich für Henrichs geben wird, bleibt fraglich. Das Transferfenster ist seit Neujahr geöffnet.

So unbeschwert wie noch zu Beginn der Saison dürfte der Vorbereitungsstart dieses Mal nicht aussehen. Auf den Schultern von Rose und seinen Spielern lastet nach wie vor großer Druck. In der Champions League steht das Aus bereits vor den letzten beiden noch ausstehenden Vorrundenspielen fest. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München bereits neun Punkte. Einzig im DFB-Pokal hat RBL aktuell gute Chancen auf den nächsten Titel.