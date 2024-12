Ob RB Leipzig mit dem ersten Halbjahr der Saison 2024/25 zufrieden ist, darf bezweifelt werden. Dafür ist die sportliche Bilanz zur Winterpause zu durchwachsen. Die Leistungen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League reichen von erstklassig bis völlig inakzeptabel. Und das zeigt deutlich: Es fehlte an Konstanz.

Bildrechte: IMAGO/Michal Fajt

Bundesliga-Kurs in Richtung Champions League

In der Bundesliga liegt das Team von Cheftrainer Marco Rose zur Winterpause im Soll. Nach einem insgesamt eher holprigen Saisonstart konnte sich die Mannschaft stabilisieren und spielte eine insgesamt solide Hinrunde, die mit 27 Punkten aus 14 Spielen aktuell den vierten Tabellenplatz und damit die erneute Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison bedeutet.

Nur eine Liga-Niederlage zu Hause

Vor allem die Heimstärke in der Red Bull Arena war ein wichtiger Faktor für die Punkteausbeute. In sieben Spielen kassierte RB nur eine Niederlage. Nur der FC Bayern und Dortmund waren in dieser Hinsicht besser und blieben vor eigenem Publikum ungeschlagen. Auswärts zeigte die Mannschaft jedoch häufig Schwächen und musste mit drei Niederlagen in acht Spielen einige ungeplante Punktverluste hinnehmen.

Wiederauferstehung im Dezember