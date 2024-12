Die einen waren Meister, Pokalsieger und Champions-League-Finalist, bei den anderen forderte der Sport-Geschäftsführer nach dem zweimaligen DFB-Pokalsieg weitere Titel. Die Handballer des SC Magdeburg sind bereits international eine große Nummer. Die Fußballer von RB Leipzig zählen in den Deutschland seit einigen Jahren sportlich zu den Top 4.

Was beide eint sind die großen Ambitionen. Was beide ebenfalls eint: Ein Monat im Jahr 2024 zum Vergessen: Sportliche Niederlagen und Verletzungen machten den November für den SC Magdeburg zu einem echten Seuchenmonat.

Bildrechte: Collage MDR/Dirk Hofmeister / imago/Eibner

SCM und RBL: Lange Serien reißen im November

Den vorletzten Monat des Jahres 2024 startete Magdeburg als Bundesliga-Tabellendritter, nach Minuspunkten punktgleich mit Tabellenführer Melsungen. Magdeburg war noch im DHB-Pokal dabei, in der Champions League war die direkte Viertelfinal-Quali in Reichweite. Sechs November-Spiele und vier Niederlagen später war der SCM aus dem DHB-Pokal geflogen, in der Bundesliga auf Rang fünf abgerutscht, der Rückstand auf die direkte Viertelfinal-Quali in der Champions League war auf fünf Punkte angewachsen. Und eine lange Serie riss: Nach 30 Bundesliga-Heimspielen in Serie verlor der SCM wieder vor eigenem Publikum.

Noch stärker die Ergebniskrise bei RB Leipzig. Ende Oktober war RB Leipzig als Tabellenzweiter noch punktgleich mit und ärgster Verfolger von Spitzenreiter Bayern München. Die Leipziger hatten die beste Abwehr der Liga, RBL-Torhüter Peter Gulacsi blieb 510 Minuten ohne Gegentor und stieg damit in der ewigen Bundesliga-Liste auf Rang sieben auf. Zudem gingen die Leipziger mit der Monsterserie von saisonübergreifend 19 Bundesliga-Spielen und elf Heimspielen in Serie ohne Niederlage in den November.

RBL-Coach Rose spürt, "was Gegenwind bedeutet"

In dem lichtarmen Schmuddelmonat sah dann auch RB wenig Licht. Keines der sechs November-Spiele konnten die Leipziger gewinnen. Nur einen Punkt holte das Team von RBL-Coach Rose. Bis zum Gastspiel in Dortmund am 2. November kassierte RB in acht Spielen nur drei Gegentore, im November musste Torhüter Gulacsi dann 15 (!) Mal hinter sich greifen. Negativhöhepunkt war dabei das 1:5 gegen den VfL Wolfsburg. RB rutschte in der Tabelle auf Rang vier ab, der Rückstand zu den Bayern wuchs auf neun Zähler. In der Champions League war das Vorrunden-Aus nach fünf Niederlagen in fünf Spielen praktisch besiegelt. Nach 26 Monaten als RB-Coach schien Marco Rose Ende November kurz vor seinem Rauswurf zu stehen. Später sprach der Coach davon dass er in dieser Phase "so richtig gespürt" habe, "was Gegenwind bedeutet" habe.

SCM-Tiefpunkt: Spiel in Zagreb