Mit dieser Meinung ist Rose nicht allein, auch Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl oder Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert glauben, dass Leverkusen in dieser Saison ganz vorn landen kann. Was macht Leverkusen so stark? Rose hat beobachtet: "Da ist Tempo, viel Wucht, gepaart mit Fußballspiel in die rote Zone. An der Spielanlage hat sich nicht viel geändert."