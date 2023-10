Die Gefahr, dass seine Spieler die Partie auf die leichte Schulter nehmen könnten, sieht Marco Rose nicht. Extra Warnungen hält er für unnötig. "Ich muss Dinge nicht herbeireden, die nicht da sind. Die Jungs wissen selber, um was es geht", erklärte er am Freitag: "Wenn ich das Gefühl hätte, dass wir in irgendeiner Form unsere Leitplanken verlassen, dann greife ich natürlich ein. Mal lauter, mal leiser. Aber die Mannschaft macht in der Beziehung einen sehr stabilen Eindruck. Das funktioniert in der Gruppe sehr ordentlich, sich untereinander zu regulieren. Deswegen macht es als Trainer oft Sinn, sich einfach zurückzuhalten."