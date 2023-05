Mohamed Simakan steht mit RB Leipzig im Pokalfinale, jetzt will der Abwehrspieler in Freiburg einen weiteren Schritt Richtung Champions League gehen.

Mohamed Simakan steht mit RB Leipzig im Pokalfinale, jetzt will der Abwehrspieler in Freiburg einen weiteren Schritt Richtung Champions League gehen. Bildrechte: IMAGO / Jöran Steinsiek

Leipzig Auswärtsschwäche (drei der vergangenen vier Auswärtsspiele in der Bundesliga gingen verloren) ist schuld daran, dass RB unter Zugzwang steht und mindestens einen Punkt ergattern sollte. Bei einer Niederlage hätten die Leipziger schon fünf Punkte Rückstand auf den SC, und das bei nur noch neun zu vergebenen Zählern. "Dass wir einen anderen Etat haben, andere Möglichkeiten und daher auch Ziele anders formulieren, ist klar. Wir werden daran gemessen, ob wir uns für die Champions League qualifizieren", sagte Rose, der erneut über Kampf und Tempo kommen und ein völlig anderes Spiel erwartet: "Es stehen sich am Samstag zwar die gleichen Mannschaften gegenüber wie am Dienstag, dennoch wird es ein anderes Spiel", so Rose, der die "richtige Haltung" und "maximale Aufmerksamkeit" erwartet.

Ob die rauschende Pokalnacht Segen oder Fluch sein wird, wird sich in den 90 Minuten zeigen. Sicher ist: Trainerfuchs Christian Streich, seit 2012 Chefcoach, wird tüfteln und sich personell und taktisch etwas einfallen lassen, um nicht wieder überrollt zu werden. Wenn Dani Olmo (wird am Sonntag 25) und Christopher Nkunku ins Rollen kommen, hilft allerdings auch keine Taktiktafel. Dieser messerscharfe Fußball ist dann einfach verdammt schwer, zu verteidigen. Nur kam RB zuletzt in der Liga nicht mehr wirklich in Fahrt. Während im Pokal im Durchschnitt pro Spiel vier Tore glückten, fehlte in der Liga die Effizienz. Zeigt RB am Samstag im Breisgau sein Pokalgesicht?