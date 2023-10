Von den elf Pflichtspielen inklusive Pokal hatte Härtel mit dem Team gerademal einen Sieg geholt. Unter anderem verlor er mit der Eintracht auch gegen seine Ex-Klubs Rostock (0:1) und Magdeburg ( 2:4 ). Zuletzt kassierten die "Löwen" unter seiner Regie das 0:3 bei Aufsteiger SV Elversberg. Marc Pfitzner, der Coach der U23-Mannschaft, wird in den beiden kommenden Partien gegen Fortuna Düsseldorf und im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 als Interimslösung übernehmen.

Nach erfolgreichen Stationen als Coach beim 1. FC Magdeburg und dem FC Hansa Rostock, wo bereits Thielemann an seiner Seite stand, hatte Härtel die Braunschweiger erst vor dieser Saison als Nachfolger von Michael Schiele übernommen. Doch die erhoffte sportliche Weiterentwicklung, die Aufsichtsrat und Geschäftsführung dem Aufstiegstrainer Schiele nicht mehr zutrauten, blieb unter dem Nachfolger aus. Vor allem in der Offensive war unter Härtel keine Spielidee erkennbar. Bereits nach der schwachen Vorstellung in Elversberg wirkte der gebürtige Rochlitzer ratlos und hatte wohl schon mit der Entlassung gerechnet.