"Die Null ist das Ziel", sagt Daniel Heber, der sich als Innenverteidiger durchaus mitverantwortlich fühlt für die hohe Magdeburger Gegentor-Rate. "Wenn man auf die letzten Spiele schaut und in der Verteidigung spielt", so der 29-Jährige in einer Medienrunde am Mittwoch (08.11.2023) selbstkritisch, "kann man schon besser werden. Man kann besser in den Zweikämpfen sein, man kann besser wegverteidigen, man kann Fehler abstellen", zählt Heber einige Ansatzpunkte auf.