Piccini, der sowohl in Italien als auch in Portugal und Spanien höherklassig spielte, bevor es über Belgrad nach Magdeburg ging, war ein wichtiger Garant für den Klassenerhalt in der zweiten Liga in der vergangenen Saison. Seit Anfang Dezember letztes Jahres machte er jedoch kein Spiel mehr für den FCM. Mit der Verpflichtung von Tobias Müller ist noch mehr Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition zum Kader dazu gekommen.