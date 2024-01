Der 1. FC Magdeburg will am kommenden Sonntag (28. Januar, 13 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) bei der Eintracht aus Braunschweig den nächsten Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte gehen. Die gute Leistung beim zurückliegenden 1:0-Heimsieg zum Jahresauftakt über den SV Wehen Wiesbaden hat die Zuversicht auf eine Zweitliga-Rückrunde ohne langes Bangen um den Klassenerhalt genährt.