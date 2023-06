Während Trainer Titz die Spielintelligenz des vierten FCM-Neuzugangs in diesem Sommer lobte, ergänzte Sportchef Otmar Schork: "Auch Jonah passt in unser Raster, jungen und talentierten Spielern die Möglichkeit zu geben, den nächsten Karriereschritt mit uns aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga zu gehen. Er ist technisch versiert und auf den Mittelfeldpositionen variabel einsetzbar."



Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler durchlief seit 2012 sämtliche Nachwuchsmannschaften der Rothosen. Im September 2020 feierte Fabisch sein Debüt im Regionalligateam des HSV. In der vergangenen Saison absolvierte er 35 von 36 möglichen Punktspielen und führte die Mannschaft von Trainer Pit Reinders dabei als Kapitän auf den Rasen. Hamburg II wurde mit nur einem Punkt Rückstand auf Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck Tabellenzweiter. Für das Heimatland seiner Mutter Simbabwe spielte Fabisch vor gut eineinhalb Jahren im WM-Qualispiel gegen Äthiopien.