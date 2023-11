Keinen Hehl macht Otmar Schork daraus, dass der FCM in der Winterpause den Kader auffrischen will: "Wir haben in der Winterpause mit mir immer zwei bis drei Neuzugänge getätigt. auch jetzt werden wir den Markt sondieren." "Ein bis drei Sachen" könnte man machen. Schork kündigte an, auf der Außenverteidigerposition aktiv werden zu wollen. Aber man müsse auch die restlichen vier Liga-Begegnungen und das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf abwarten. Als nächstes geht es zu Schlusslicht VfL Osnabrück, dort musste Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger gerade gehen.

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter