Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg testet japanischen Rechtsverteidiger

Holt sich der 1. FC Magdeburg noch einen Spieler für die rechte Seite? Derzeit trainiert an der Elbe ein Japaner mit niederländischer Erstliga-Erfahrung mit. Der 29-Jährige soll am Donnerstag in einem Testspiel zum Einsatz kommen.