Dzogovic stammt aus dem eigenen Nachwuchs und kommt in der laufenden Saison vor allem für die U23 der Magdeburger in der Oberliga zum Einsatz (ein Tor, zwei Vorlagen). In der vergangenen Spielzeit gab er beim 2:1-Auswärtssieg in Braunschweig sein Debüt in der ersten Mannschaft unter Cheftrainer Christian Titz. Auch in dieser Spielzeit kam der vierfache A-Nationalspieler Luxenburgs bereits bei den Profis zum Einsatz und stand beim 4:2 in Kiel 27 Minuten auf dem Platz.