Vier Tage nach dem Last-Minute-Pokalaus kehrt der 1. FC Magdeburg in den Liga-Alltag zurück und gastiert am Sonnabend (Anstoß: 13:30 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) bei der SpVgg Greuther Fürth. Die Mannschaft von Christian Titz will die späte 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf so schnell wie möglich vergessen machen. "Es ist völlig normal, dass man nach einer Niederlage einen Tag braucht", sagte Titz auf der Pressekonferenz am Freitag: "Aber jetzt machen die Jungs wieder einen gefestigten Eindruck. Es ist gut, dass wir direkt ins nächste Spiel reinkommen."