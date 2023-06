Moritz-Broni Kwarteng wird den 1. FC Magdeburg verlassen und zum Erstligisten VfL Bochum wechseln. Der 25-jährige Offensivspieler kam im Januar 2022 aus der Vereinslosigkeit zum FCM und absolvierte 29 Zweitligapartien (zehn Tore, drei Vorlagen) sowie elf Drittligaspiele (zwei Tore, drei Vorlagen). Kwarteng feierte im vergangenen Sommer mit den Magdeburgern die Drittligameisterschaft und in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. "Momo Kwarteng ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich Spieler bei uns weiterentwickeln können. Wir wünschen ihm bei seinem Schritt in die 1. Liga viel Erfolg und zahlreiche Spiele", sagte FCM-GEschäftsführer Otmar Schork. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.