In der Einheit ließ Trainer Titz kleinteilige Spielformen üben. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Neuen im Team. "Wir haben sie geholt, weil sie insbesondere Zweikampfintensität, eine hohe Grundschnelligkeit und das gute Vorwärtsverteidigen in Verbindung mit einem guten Spielaufbau mitbringen", sagte FCM-Sportdirektor Otmar Schork "Sport im Osten".

Mit Spannung darf der Kampf um die neue Nummer eins im Tor erwartet werden. Julian Pollersbeck, der in seiner Zeit beim Hamburger SV schon einmal unter Christian Titz gespielt hatte, will nach drei Jahren ohne große Einsatzzeiten in Magdeburg wieder Spielpraxis sammeln. Und fordert Stammkeeper Dominik Reimann heraus. Der 28-jährige Pollersbeck gab sich im Interview mit "Sport im Osten" kampfbereit: "Ich bin darum von einem Erst- zu einem Zweitligisten gewechselt. Ich traue mir zu, wieder regelmäßiger zu spielen. Ich weiß, was ich kann. Ich möchte es mir verdienen, will nicht geschenkt haben."