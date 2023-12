Vor allem die Leistung nach Wiederanpfiff war nach "keiner guten ersten Halbzeit" deutlich besser und "wichtig für das Selbstvertrauen und die Stimmung", meinte Titz. Grundsätzlich stimmt den 52-Jährigen das Auftreten seiner Schützlinge in den letzten Wochen nach der zwischenzeitlichen Ergebniskrise zuversichtlich. "Die Mannschaft hat in der Art wie wir spielen, sehr gut die Dinge umgesetzt und sich in den letzten Wochen mit Punkten belohnt", so Titz. Nicht nur deshalb wolle man sich "unbedingt mit einem Heimsieg verabschieden. Wir werden alles reinwerfen."