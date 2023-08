Dieses Spiel, dieses 0:0 am Hamburger Millerntor, diese Defensivschlacht beschäftigt Baris Atik immer noch. "Wir wollten uns nicht so präsentieren", blickt der Mittelfeldmotor des 1. FC Magdeburg drei Tage nach dem torlosen Remis auf das Spiel beim FC St. Pauli zurück. "Das einzig Positive war der Punkt. Wir sind nicht so aufgetreten, wie wir wollten", erklärt der 28-Jährige in einer Medienrunde am Mittwoch (30.08.2023). "Es war einfach ein schlechtes Spiel von uns."