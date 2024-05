Mit wem also will Dynamo den dritten Anlauf zur Rückkehr in die 2. Bundesliga in Angriff nehmen? Denn klar ist, die Zielstellung in Dresden kann auch im kommenden Jahr nur lauten hochzuwollen. Der Verein mit seinem Stadion und den Fans ist mindestens ein Zweitligist. Das zumindest sollte das Selbstverständnis der SGD sein. Aber, je länger man in der 3. Liga steckt, desto schwieriger wird es, einen entsprechenden Etat zusammenzubekommen, der mit denen der Absteiger mithalten kann. Also muss man es über kluge Personalentscheidungen lösen.

17 gültige Verträge für die kommende Saison

Ein Blick auf Transfermarkt.de zeigt, dass 15 Arbeitspapiere nach der Saison auslaufen, dazu kommen die zwei Leih-Enden von Ahmet Arslan und Dennis Borkowski. Aus dem aktuellen Kader besitzen nur zehn Spieler eine gültigen Drittliga-Vertrag (darunter kein Torwart). Dazu kommen sieben mögliche Leihrückkehrer. Davon haben aber einige zuletzt nicht vollends bei ihren Leih-Vereinen überzeugen können, daher ist fraglich, wie sie Dynamo beim Kampf um den Aufstieg helfen könnten.

Oliver Bastista Meier, der nach einer starken Hinserie in Verl zunächst verkauft werden sollte, dann aber doch verliehen wurde, saß zuletzt in Zürich zumeist auf der Bank. Jan Shcherbakovski überzeugt zwar derzeit bei seiner zweiten Visite in Cottbus, in der sächsischen Landeshauptstadt aber konnte er sich zuvor nicht durchsetzen. Das aber war noch unter einem anderen Coach. Bildrechte: IMAGO/Hentschel

Wer leitet die sportlichen Geschicke in der kommenden Saison?

Womit wir beim letzten, aber zugleich auch wichtigsten Punkt wären. Wer wird denn nun eigentlich die neue sportliche Leitung bei Dynamo Dresden? Dort sind aktuell die zwei wichtigsten Positionen unbesetzt. Es gibt noch keinen neuen Cheftrainer und seit der Entlassung von Ralf Becker im März keinen Sportchef. Und eigentlich wird der Trainer ja von eben diesem gesucht. Nicht so bei SGD, die parallel arbeitet. Und beim Sportchef soll eine Entscheidung kurz bevorstehen.

"In den aktuellen und kommenden Tagen prüfen wir diese sehr genau, um in Einzelgesprächen den am besten geeigneten Kandidaten für diese wichtige Position zu finden", hatte der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Ziegenbalg vor wenigen Tagen in einem Interview auf der Vereinshomepage erklärt. Zu möglichen Kandidaten ist bisher nichts durchgesickert.

Thomas Stamm aktuell heißester Trainer-Kandidat

Ganz anders bei der Frage nach dem neuen Trainer. Da kursieren bereits Namen möglicher Übungsleiter. Ein ganz heißer Kandidat laut "Bild" (€): Thomas Stamm. Der Noch-Coach von Freiburg II soll mit der SGD bereits verhandelt haben und hat ein gutes Händchen bei der Entwicklung von Talenten und jungen Spielern. Das könnte auch dem ein oder anderem Leih-Rückkehrer gefallen. Allerdings soll auch Zweitligist Hertha BSC seine Fühler nach Stamm ausgestreckt haben. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Weitere Namen auf der Liste sollen im Übrigen Weltmeister-Bruder Tobias Schweinsteiger (vor einem Jahr mit dem VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga aufgestiegen) und Danny Galm (zuletzt SV Sandhausen) sein.

Dynamo hat also noch zwei sehr wichtige Baustellen zu klären, bevor die Planungen des Kaders für die kommende Spielzeit richtig losgehen können. Und das alles parallel zum Saisonendspurt, wo Dynamo den Fokus nicht verlieren darf. Denn wenn es schon mit dem Aufstieg nichts wird, wäre es aus Sicht der Dresdner eine Katastrophe, wenn in der Liga und im Pokal plötzlich Aue noch vor ihnen landet.