Die Freude über das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen dürfte bei Aue-Trainer Pavel Dotchev ziemlich getrübt sein. Der Grund: Wegen seiner Gelb-Roten Karte im Spiel gegen Arminia Bielefeld ist der 58-Jährige gegen den MSV Duisburg am Samstag zum Zuschauen auf der Tribüne verdammt. Ein ärgerlicher Umstand, dennoch wird sich die Herangehensweise gegen den Club, bei dem Dotchev 2021 acht Monate unter Vertrag stand, nicht ändern. "Da Jörg Emmerich Fußball so denkt und lebt wie ich, hat mein Fehlen keine Auswirkungen", so Dotchev über seinen Co-Trainer. Und weiter: "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, werden wir die Punkte hierbehalten. Allerdings hat der MSV wesentlich mehr Potential, als es die Tabelle vermuten lässt", so Dotchev über den Tabellen-19.